Ката Коль признана лучшим вратарём в женском футболе

Голкипер женской команды «Барселоны» и сборной Испании Ката Коль признана лучшим вратарём сезона-2025/26 по версии France Football. Награду футболистке вручили на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне.

В минувшем сезоне Коль стала одной из ключевых фигур «Барселоны», которая завоевала сразу четыре трофея. Каталонки выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, а также национальный Суперкубок.

По данным организаторов «Золотого мяча», испанская футболистка провела 39 матчей, пропустила всего 18 голов и 23 раза сохранила свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, вместе со сборной Испании она стала победительницей Лиги наций.

В борьбе за награду Коль опередила немку Анн-Катрин Бергер из «Готэм», англичанку Ханну Хэмптон из «Челси», бразильянку Лорену из «Канзас-Сити Каррент» и японку Аяку Ямаситу из «Манчестер Сити».

Приз лучшему голкиперу в женском футболе France Football вручает лишь второй год. В 2025-м победительницей стала Ханна Хэмптон, а Коль тогда заняла третье место. Теперь испанка стала первой представительницей «Барселоны», завоевавшей эту награду.

Ранее Life.ru сообщал, что наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте был признан лучшим футбольным тренером сезона-2025/26 по версии France Football. Награду специалист получил на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне. Под его руководством испанцы выиграли чемпионат мира 2026 года, а ранее стали победителями Евро-2024 и Лиги наций 2023 года.