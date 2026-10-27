Вики Лопес признали лучшей молодой футболисткой года

Испанская полузащитница «Барселоны» Вики Лопес второй год подряд получила награду лучшей молодой футболистке на церемонии «Золотого мяча», которая прошла 26 октября в Лондоне. В борьбе за приз она опередила четырёх соперниц, в том числе одноклубницу Клару Серрахорди.

20-летняя Лопес провела успешный сезон-2025/26: в 45 матчах за каталонский клуб она забила 12 голов и отдала 13 результативных передач. Её вклад помог команде выиграть четыре турнира — чемпионат Испании, Кубок страны, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Вики играет за каталонский клуб с 2022 года.

На нынешней церемонии успех Лопес дополнили другие представители Испании. Ламин Ямаль получил приз лучшему молодому футболисту, Луис де ла Фуэнте и Пере Ромеу были признаны лучшими тренерами мужского и женского футбола, а Унаи Симон и Ката Коль победили в вратарских номинациях.

Ранее Ламин Ямаль стал трёхкратным обладателем «Трофея Копа», который вручают лучшему молодому футболисту мира. В борьбе за награду Ямаль опередил девять других претендентов, среди которых был его одноклубник Пау Кубарси. 19-летний испанец получал приз и в двух предыдущих сезонах — в 2024 и 2025 годах. Благодаря третьей победе подряд Ямаль стал первым футболистом, которому удалось трижды выиграть эту награду.