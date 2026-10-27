Букайо Сака из «Арсенала» получил Премию Сократеса

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака стал обладателем Премии Сократеса за благотворительную деятельность. Награду вручили на церемонии «Золотого мяча».

В 2022 году Сака совместно с благотворительной организацией BigShoe профинансировал более 120 операций для детей в нигерийском городе Кано. В 2025 году футболист передал школьную форму четырём учебным заведениям в лондонском районе Илинг, где провёл детство. Также Сака пожертвовал более 100 пар футбольных бутс участникам Street Soccer Academy. Программа помогает молодым людям, столкнувшимся с бездомностью, получить профессиональные навыки и найти работу.

Премию Сократеса учредили в 2022 году. Её присуждают за благотворительные проекты и общественную деятельность, связанные с футболом. Награда названа в честь бразильского футболиста Сократеса.

Ранее полузащитница «Барселоны» Вики Лопес второй год подряд получила награду лучшей молодой футболистке. В борьбе за приз она опередила четырёх соперниц, в том числе одноклубницу Клару Серрахорди. На нынешней церемонии успех Лопес дополнили другие представители Испании. Ламин Ямаль получил приз лучшему молодому футболисту, Луис де ла Фуэнте и Пере Ромеу были признаны лучшими тренерами мужского и женского футбола, а Унаи Симон и Ката Коль победили в вратарских номинациях.