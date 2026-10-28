Роналду обошёл Месси в голосовании за «Золотой мяч всех времён»

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал лидером специального голосования за лучший «Золотой мяч» в истории футбола. Наибольшую поддержку болельщиков получила награда, которую форвард завоевал в 2008 году, выступая за английский «Манчестер Юнайтед». Согласно опубликованным промежуточным результатам, этот вариант набрал 75% голосов, сообщил журнал France Football.

Опрос под названием «Золотой мяч всех времён» организовали в честь 70-летия престижной футбольной премии. Участникам предложили выбрать не лучшего игрока вообще, а наиболее выдающийся сезон из тех, за которые футболисты ранее получали награду. Каждый голос стоил €1, причём болельщики могли голосовать неоднократно.

В 2008 году Роналду впервые завоевал «Золотой мяч». Тогда португалец помог «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а за сезон забил 42 мяча во всех турнирах. Впоследствии форвард ещё четырежды становился обладателем престижной награды.

Вслед за Роналду в опубликованном рейтинге расположился «Золотой мяч» Лионеля Месси за 2012 год, получивший 9% голосов. Третье место заняла ещё одна награда португальца за 2017 год с результатом 6%. Таким образом, Роналду оказался представлен сразу двумя сезонами в тройке лидеров.

Сейчас 41-летний Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» и остаётся пятикратным обладателем награды.

Ранее Life.ru сообщал, что Криштиану Роналду стал первым действующим спортсменом, заработавшим более $2 млрд за карьеру. По оценке Forbes, португальский футболист преодолел эту отметку ещё в первой половине 2026 года. При этом его доход за сезон-2026/27 может составить около $300 млн, включая зарплату в «Аль-Насре», рекламные контракты и бизнес-проекты. Роналду также в четвёртый раз подряд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.