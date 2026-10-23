Роналду установил рекорд, заработав более $2 млрд за карьеру

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым действующим спортсменом в мире, суммарные доходы которого за карьеру превысили два миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes, отмечая, что в новом сезоне нападающий саудовского «Аль-Насра» может заработать ещё 300 миллионов долларов.

По оценкам издания, в сезоне-2026/27 клуб выплатит 41-летнему португальцу около 250 миллионов долларов. Дополнительные 50 миллионов он получит благодаря рекламным контрактам, спонсорским соглашениям и собственным бизнес-проектам.

В Forbes подчёркивают, что речь идёт о заработках до вычета налогов и агентских комиссий. Двухмиллиардную отметку Роналду преодолел ещё в первой половине 2026 года, став первым спортсменом, которому удалось добиться такого результата, не завершив профессиональную карьеру.

Португалец также возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в четвёртый раз подряд. Второе место занимает нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси, чей прогнозируемый доход составляет 145 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе со 100 миллионами.

При этом Роналду продолжает выступать на профессиональном уровне. На протяжении карьеры он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», а с 2023 года представляет саудовский «Аль-Наср».

Ранее Life.ru сообщал, что Криштиану Роналду отстранили от сборной Португалии на месяц и оштрафовали на 255 евро. Причиной дисциплинарного наказания стал самовольный отъезд футболиста из расположения национальной команды 30 сентября после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Роналду обвинил наставника в нарушении обещаний: во время матча Лиги наций против Норвегии тот якобы заставил нападающего полчаса готовиться к выходу на поле, но так и не выпустил его на замену. Позднее португалец извинился перед партнёрами и болельщиками.