«Аль-Наср» благодаря голу Роналду побил рекорд, державшийся почти 90 лет

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, продлил рекордную результативную серию до 97 матчей подряд в национальном чемпионате. Португальский нападающий вновь отметился забитым мячом, а его команда укрепила собственное мировое достижение.

До появления саудовского клуба рекорд принадлежал аргентинскому «Ривер Плейту», который неизменно поражал ворота соперников с 1936 по 1939 год. Достижение продержалось почти девять десятилетий.

При этом у «Ривер Плейта» есть и более продолжительная результативная серия — 96 официальных матчей подряд с забитыми голами. Помимо 93 встреч национального чемпионата, в неё вошли три кубковых матча. «Аль-Наср» превзошёл аргентинский клуб именно по числу результативных игр подряд в национальной лиге.

Результативная серия «Аль-Насра» началась 8 декабря 2023 года, когда команда разгромила «Аль-Рияд» со счётом 4:1. С тех пор клуб не уходил с поля без забитого мяча ни в одном матче чемпионата Саудовской Аравии.

Мировой рекорд саудовцы установили ещё в сентябре, когда отличились в 94-й встрече подряд. Затем команда продолжила регулярно поражать ворота соперников, доведя серию до 97 матчей.

Для самого Роналду нынешний сезон также связан с погоней за историческим достижением. По последним данным, 41-летнему футболисту осталось забить всего 18 мячей, чтобы достичь отметки в тысячу голов за профессиональную карьеру.