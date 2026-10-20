Клуб Роналду могут продать из-за огромного долга: португалец претендует на долю

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, готовят к возможной продаже на фоне крупной задолженности. Сам португальский нападающий может стать совладельцем команды, получив 20% акций. Об этом сообщает американское издание Semafor.

По данным журналистов, долги «Аль-Насра» достигли 800 миллионов саудовских риялов, или примерно 213 миллионов долларов. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) намерен погасить задолженность с помощью спонсорских соглашений и коммерческих партнёров, чтобы сделать клуб привлекательнее для инвесторов.

Главным претендентом на покупку считается американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners, владеющая итальянским «Миланом». Её представители уже провели как минимум две встречи с руководством PIF, обсудив приобретение 70% акций саудовской команды.

Предполагается, что RedBird вместе с партнёрами может заплатить за контрольный пакет около 267 миллионов долларов. При этом Роналду рассчитывают включить в число инвесторов с долей до 20%. Однако переговоры находятся на предварительной стадии, а окончательные условия сделки ещё не согласованы.

Для 41-летнего португальца это будет не первый опыт владения футбольным клубом. В феврале 2026 года он приобрёл 25% акций испанской «Альмерии» через собственную инвестиционную компанию CR7 Sports Investments.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Роналду стать играющим совладельцем «Аль-Насра» и его участии в инвестиционном консорциуме. В сентябре сообщалось, что группа инвесторов во главе с RedBird ведёт переговоры о покупке клуба у саудовского государственного фонда.