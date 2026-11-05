Криштиану Роналду официально объявил о завершении карьеры в сборной Португалии. Заявление появилось в соцсетях форварда.

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«Португальцы, это было непростое решение. Но сегодня пришел тот день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером 7. Пришло время передать это в будущее», — сказал Роналду в видеообращении.

Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года. По последним доступным данным УЕФА, он провёл 234 матча и забил 146 голов — это мировые рекорды мужского футбола на уровне национальных команд.

Конфликт с главным тренером Жорже Жезушем разгорелся в конце сентября: Роналду остался на скамейке запасных в матче с Норвегией, хотя, по словам футболиста, тренер обещал выпустить его на поле. Нападающий покинул расположение команды, а затем обвинил наставника в нарушении договорённостей об игровом времени и публичном объяснении ситуации. При этом Роналду извинился и заявил, что готов вернуться после наказания.

Федерация футбола Португалии отстранила его на 30 дней. Впоследствии AFP сообщило о возможном возвращении форварда в сборную на ноябрьские встречи.

Что именно завершил Роналду, сколько матчей и голов он провёл за Португалию, какой матч стал последним и продолжит ли он клубную карьеру — собрали в отдельном материале Life.ru.