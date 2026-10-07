Убери руку: Неловкие кадры с камеры поцелуев на матче Месси взорвали соцсети

Неловкий эпизод с парой болельщиков попал в трансляцию прощального матча Лионеля Месси за сборную Аргентины. Когда зрителей показали на большом экране стадиона, девушка сразу убрала руку обнимавшего её спутника, пишет Daily Mail.

Неловкие кадры с камеры поцелуев на матче Месси взорвали соцсети. Видео © X / databasevideos

Камеры заметили пару ещё до начала товарищеской встречи Аргентины с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Мужчина держал спутницу за плечо, однако, увидев себя на экране, она отвела его руку, поправила волосы и обменялась с ним несколькими словами.

Ролик быстро разошёлся по соцсетям. Пользователи начали шутить, что у аргентинцев случился собственный «момент Coldplay» — по аналогии со скандалом вокруг бывшего главы Astronomer Энди Байрона и HR-директора Кристин Кэбот.

Сам матч 6 октября стал последним для 39-летнего Месси в составе национальной команды. Аргентина разгромила Бенин со счётом 3:0, а капитан забил с пенальти и сделал две результативные передачи. Это была его 208-я игра за сборную.

Напомним, ранее генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон уволился после того, как в Сети появилось видео, где он обнимает и целует свою подчинённую. Видеоролик, набравший около 50 миллионов просмотров, был снят на концерте группы Coldplay в Массачусетсе. На кадрах видно, как женатый Энди Байрон обнимает Кристин Кабот, замужнюю главу отдела кадров Astronomer. Музыканты Coldplay, заметив пару на большом экране, пошутили об их отношениях.