Запасы монетарного золота в резервах Банка России в октябре сократились до 72,5 миллиона тройских унций — минимального уровня с октября 2019 года. Снижение продолжается уже десятый месяц подряд, следует из данных регулятора.

За последний месяц объём драгоценного металла уменьшился на 300 тысяч тройских унций, или примерно 9,3 тонны. В сентябре в резервах находилось 72,8 миллиона унций золота. В последний раз сопоставимый показатель фиксировали семь лет назад, когда он составлял 72,4 миллиона унций.

При этом стоимость монетарного золота на 1 ноября 2026 года оценивалась в 291,958 миллиарда долларов. Денежная оценка резервов зависит не только от физического количества металла, но и от его рыночной цены.

На фоне этих данных декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex дешевели на 3,43%. По состоянию на 16:25 мск котировки опускались до 3559,2 доллара за тройскую унцию.