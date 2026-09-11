Нам догонять некого: Набиуллина объяснила, почему Россия перестала наращивать золотые запасы
Набиуллина: По объёмам золота в резервах РФ занимает шестое место в мире
Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru
Россия занимает шестое место в мире по объёму золотых запасов в резервах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. На текущий момент они превышают 2,2 тысячи тонн.
Что касается отказу ЦБ следовать мировому тренду на наращивание запасов в наши дни, то, по словам Набиуллиной, другие страны фактически догоняют РФ по данному показателю. Москва же реализовала её ещё в 2014-2020 годах.
Напомним, по итогам заседания Центробанк принял решения сохранить ключевую ставку на уровне в 14% годовых. Регулятор не делал этого с апреля прошлого года. По словам Эльвиры Набиуллиной, на текущий момент пространство для снижения КС ниже, чем ожидалось в I полугодии.
Больше новостей о решениях Центробанка, инфляции и российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.