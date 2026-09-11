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Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:48

Нам догонять некого: Набиуллина объяснила, почему Россия перестала наращивать золотые запасы

Набиуллина: По объёмам золота в резервах РФ занимает шестое место в мире

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Россия занимает шестое место в мире по объёму золотых запасов в резервах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. На текущий момент они превышают 2,2 тысячи тонн.

Что касается отказу ЦБ следовать мировому тренду на наращивание запасов в наши дни, то, по словам Набиуллиной, другие страны фактически догоняют РФ по данному показателю. Москва же реализовала её ещё в 2014-2020 годах.

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Напомним, по итогам заседания Центробанк принял решения сохранить ключевую ставку на уровне в 14% годовых. Регулятор не делал этого с апреля прошлого года. По словам Эльвиры Набиуллиной, на текущий момент пространство для снижения КС ниже, чем ожидалось в I полугодии.

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Матвей Константинов
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