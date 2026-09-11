Нам догонять некого: Набиуллина объяснила, почему Россия перестала наращивать золотые запасы

Россия занимает шестое место в мире по объёму золотых запасов в резервах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. На текущий момент они превышают 2,2 тысячи тонн.

Что касается отказу ЦБ следовать мировому тренду на наращивание запасов в наши дни, то, по словам Набиуллиной, другие страны фактически догоняют РФ по данному показателю. Москва же реализовала её ещё в 2014-2020 годах.