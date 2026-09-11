Набиуллина: Пространство для снижения ставки ниже, чем ожидалось в I полугодии

В настоящее время пространство для снижения ключевой ставки в России меньше, чем ожидалось в I полугодии 2026-го. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы в июле повысили также наш прогноз по ключевой ставке на 2027 год. То есть сейчас денежно-кредитная политика ожидается жёстче», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Напомним, по итогам заседания Центробанк принял решения сохранить ключевую ставку на уровне в 14% годовых. Регулятор не делал этого с апреля прошлого года.