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Регион
Опубликовано 11 сентября, 12:49

Набиуллина: Пространство для снижения ставки ниже, чем ожидалось в I полугодии

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

В настоящее время пространство для снижения ключевой ставки в России меньше, чем ожидалось в I полугодии 2026-го. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы в июле повысили также наш прогноз по ключевой ставке на 2027 год. То есть сейчас денежно-кредитная политика ожидается жёстче», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Топливо идёт на поправку: Набиуллина дала прогноз до конца года
Топливо идёт на поправку: Набиуллина дала прогноз до конца года

Напомним, по итогам заседания Центробанк принял решения сохранить ключевую ставку на уровне в 14% годовых. Регулятор не делал этого с апреля прошлого года.

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Матвей Константинов
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