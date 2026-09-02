«Банкиры» без лицензии: В Новосибирске накрыли группу с 28 фирмами и доходом в 14 млн

В Новосибирской области правоохранители задержали семерых предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. По версии следствия, за несколько лет они заработали на схеме более 14 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

В Новосибирске задержали семерых участников группы «чёрных банкиров». Видео © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

Уголовное дело возбудили в отношении семи жителей региона в возрасте от 40 до 56 лет. Им вменяют незаконную банковскую деятельность, совершённую организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Как установили следователи, участники объединения помогали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проводить операции в обход государственного контроля. Для этого без необходимой лицензии открывались банковские счета, проводилось кассовое обслуживание и организовывалась инкассация.

Внутри объединения существовало чёткое распределение ролей. Следствие считает, что у группы было два организатора, а остальные выполняли функции курьеров, бухгалтеров и пособников. Между участниками также распределялся полученный доход. Для сокрытия незаконных операций фигуранты создали 28 фиктивных коммерческих организаций. Их расчётные счета использовались в схеме вместе с подложными документами.

«В период с 2020 по июль 2026 года фигуранты незаконно, без специальной лицензии, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались их кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств», — говорится в сообщении.

Операцию провели сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками УФСБ по Новосибирской области. Обыски прошли как по местам работы, так и в жилищах задержанных.

Суд избрал всем семерым меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным следствия, незаконная банковская деятельность продолжалась с 2020 года по июль 2026-го, а общий доход от неё превысил 14 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители пресекли незаконную схему с использованием электронных средств платежей. В операции были задействованы четыре предполагаемых дроповода. Примерно год назад один из участников подключил к деятельности троих знакомых.