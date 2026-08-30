В Эквадоре задержали россиянку с 32 галапагосскими игуанами в чемодане

В аэропорту Кито правоохранители задержали гражданку России, в багаже которой обнаружили 32 молодых морских игуаны с Галапагосских островов. Животные были спрятаны в восьми пластиковых контейнерах внутри чемодана.

В Эквадоре задержали россиянку с 32 галапагосскими игуанами. Видео © Х / Policía Ecuador

По данным местных правоохранительных органов, россиянка собиралась вывезти животных из Эквадора в Исландию. Игуаны находились в обезвоженном состоянии, после обнаружения их передали ветеринарам и доставили в специализированный центр, где они будут находиться под наблюдением.

Морские игуаны относятся к эндемичным для Галапагосских островов видам и находятся под защитой. Женщине могут предъявить обвинения.

Ранее в токийском аэропорту Ханэда таможенники задержали пассажира, пытавшегося провезти 200 живых ящериц. Во время осмотра багажа 23-летнего гражданина Мексики Даниэля Исаака Веласко Бальтазара были обнаружены сотни рептилий. Он спрятал их в 22 пары носков.