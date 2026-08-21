Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 08:14

Прятал в носках: В Японии поймали туриста с ящерицами на 125 тысяч долларов

Daily Star: В аэропорту Токио задержали мексиканца с 200 ящерицами в носках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarekLuthardt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarekLuthardt

В токийском аэропорту Ханэда таможенники задержали пассажира, пытавшегося провезти 200 живых ящериц. Об этом сообщает Daily Star.

Во время осмотра багажа 23-летнего гражданина Мексики Даниэля Исаака Веласко Бальтазара были обнаружены сотни рептилий. Он спрятал их в 22 пары носков, которые дополнительно завернул в футболку.

К моменту вскрытия чемодана одно животное уже не подавало признаков жизни. Мужчину взяли под стражу.

По данным издания, контрабандиста ждали: в конце июля полиция получила анонимное сообщение о возможной контрабанде ящериц, которых собирались продавать на местной выставке.

Задержанный признался, что покупал каждую особь в Мексике за 3,5 доллара (около 300 рублей), а в Японии намеревался сбывать по 630 долларов (52 тысячи рублей).

Ранее Life.ru рассказывал, что иностранец пытался вывезти в Польшу десятки редких ящериц на 5,5 миллиона рублей. Во время досмотра таможенники обнаружили в салоне несколько спортивных сумок, внутри которых находились холщовые мешочки с живыми рептилиями.

Спрятал под подкладкой чемодана: У иностранца нашли старинные монеты на 1,7 млн рублей
Спрятал под подкладкой чемодана: У иностранца нашли старинные монеты на 1,7 млн рублей

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar