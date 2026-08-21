Прятал в носках: В Японии поймали туриста с ящерицами на 125 тысяч долларов

В токийском аэропорту Ханэда таможенники задержали пассажира, пытавшегося провезти 200 живых ящериц. Об этом сообщает Daily Star.

Во время осмотра багажа 23-летнего гражданина Мексики Даниэля Исаака Веласко Бальтазара были обнаружены сотни рептилий. Он спрятал их в 22 пары носков, которые дополнительно завернул в футболку.

К моменту вскрытия чемодана одно животное уже не подавало признаков жизни. Мужчину взяли под стражу.

По данным издания, контрабандиста ждали: в конце июля полиция получила анонимное сообщение о возможной контрабанде ящериц, которых собирались продавать на местной выставке.

Задержанный признался, что покупал каждую особь в Мексике за 3,5 доллара (около 300 рублей), а в Японии намеревался сбывать по 630 долларов (52 тысячи рублей).

Ранее Life.ru рассказывал, что иностранец пытался вывезти в Польшу десятки редких ящериц на 5,5 миллиона рублей. Во время досмотра таможенники обнаружили в салоне несколько спортивных сумок, внутри которых находились холщовые мешочки с живыми рептилиями.