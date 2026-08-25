Выжили не все: В Московском зоопарке приняли «бронированных драконов», изъятых ФТС
Московский зоопарк приютил малых поясохвостов, изъятых в Калининградской области
Один из малых поясохвостов, изъятых ФТС в Калининградской области. Обложка © Telegram / Московский зоопарк
Московский зоопарк принял малых поясохвостов, изъятых в Калининградской области сотрудниками Федеральной таможенной службы. При этом выжили не все: из 37 редких ящериц в столицу добрались лишь 26. Всему виной длительная нелегальная транспортировка в неподходящих условиях, из-за которой «бронированные драконы» начали болеть.
Малые поясохвосты, изъятые ФТС в Калининградской области. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Калининградская таможня обратилась к московским специалистам, сейчас рептилии проходят адаптацию к новому месту жительства. Их заселили в просторные террариумы, а в качестве субстрата выбрали крупный месок — мелкий может налипать на корм и вредить пищеварению.
«В природе поясохвосты — обитатели скальных ландшафтов, прячущиеся в расщелинах, их террариумы оборудованы укрытиями из плоских камней, многие из которых поставлены вертикально — для лазания», — пояснила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Указанные ящерицы находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Естественная среда обитания поясохвостов — природа Южно-Африканской Республики, и их вывоз за пределы страны запрещён.
Напомним, в июле калининградские таможенники изъяли у иностранца 37 редких малых поясохвостов, которых тот пытался нелегально вывезти за рубеж. Гражданин Польши пересекал границу на личном автомобиле. Ящерицы, имеющие охранный статус, находились внутри спортивных сумок. Возбуждено уголовное дело.
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