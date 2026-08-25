Россиянка хотела в подкладке куртки провезти через границу 116 живых ящериц

Сто шестнадцать живых краснокнижных ящериц обнаружили в подкладке куртки россиянки на границе с Польшей. Необычный груз изъяли калининградские таможенники, сообщила Федеральная таможенная служба.

Ящерицы изъяты на таможне. Фото © Max / ФТС России

Пассажирка ехала на автобусе через пункт пропуска Мамоново-2. Во время досмотра инспекторы нашли под одеждой десятки холщовых мешочков, в каждом из которых находились по три — пять рептилий длиной от 10 до 15 сантиметров. Разрешительных и сопроводительных документов у женщины не оказалось. По её словам, животных она везла за вознаграждение в Германию.

Ящериц изъяли на таможне. Видео © ФТС России

Экспертиза установила, что это ушастые круглоголовки — вид, занесённый в Красную книгу России. Всех ящериц передали в калининградский центр помощи экзотическим животным. В отношении пассажирки возбудили административное дело о сокрытии товаров от таможенного контроля. Ей грозит штраф до трёхкратной стоимости рептилий с возможной конфискацией.

Ранее тульские таможенники обнаружили 123 предмета с нацистской атрибутикой в международной посылке, поступившей из Германии. По данным ФТС, отправление заказал 55-летний житель Тулы через интернет для личной коллекции.