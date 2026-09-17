«Барселона» — «Расинг» 7:2: результат матча, хет-трик Рафиньи и таблица Ла Лиги

«Барселона» разгромила «Расинг Сантандер» со счётом 7:2 в матче шестого тура чемпионата Испании сезона-2026/27. Главным героем встречи стал Рафинья, оформивший хет-трик. Каталонцы выиграли шестой матч Ла Лиги подряд и сохранили первое место в турнирной таблице.

Матч прошёл вечером 16 сентября на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Уже к перерыву хозяева вели 4:1, а во втором тайме забили ещё трижды. Встречу посетили 50 568 зрителей.

«Барселона» — «Расинг» — 7:2: кто забил

«Барселона» — «Расинг Сантандер» — 7:2 (4:1)

1:0 — Жоау Канселу, 8-я минута

2:0 — Рафинья, 25-я, с пенальти

2:1 — Магетт Гейе, 30-я

3:1 — Асьер Вильялибре, 36-я, автогол

4:1 — Рафинья, 42-я

4:2 — Яссир Забири, 65-я

5:2 — Рафинья, 67-я, с пенальти

6:2 — Габриэл Жезус, 79-я

7:2 — Ламин Ямаль, 89-я

Ламин Ямаль также не реализовал пенальти в концовке первого тайма. Официальный протокол «Барселоны» подтверждает итоговый счёт 7:2, хет-трик Рафиньи и авторов всех девяти голов встречи.

Как прошёл матч «Барселона» — «Расинг»

«Барселона» начала игру с мощного давления и открыла счёт уже на восьмой минуте. Жоау Канселу получил мяч перед штрафной и сильным ударом отправил его в ворота гостей.

На 25-й минуте Рафинья реализовал пенальти и сделал счёт 2:0. «Расинг» быстро ответил: через пять минут Магетт Гейе сократил отставание.

Однако до перерыва каталонцы практически сняли вопрос о победителе. На 36-й минуте мяч после атаки хозяев был записан как автогол Асьера Вильялибре, а ещё через шесть минут Рафинья забил во второй раз. Перед самым перерывом Ямаль получил возможность сделать счёт 5:1 с пенальти, но не реализовал 11-метровый.

Во втором тайме «Расинг» воспользовался ошибкой вышедшего на замену Войцеха Щенсны: Яссир Забири сократил разницу до 4:2. Ответ «Барселоны» занял всего две минуты — Рафинья реализовал ещё один пенальти и оформил хет-трик.

В концовке разгром довершили вышедший на замену Габриэл Жезус и Ламин Ямаль. Итог — 7:2.

Рафинья оформил хет-трик в матче с «Расингом»

Рафинья забил «Расингу» трижды — на 25-й, 42-й и 67-й минутах. Два из трёх голов бразилец провёл с пенальти.

После матча его счёт в нынешнем чемпионате Испании достиг девяти голов. Для «Барселоны» результат стал продолжением невероятно результативного старта сезона: за первые шесть туров команда забила уже 28 мячей.

Каталонцы выиграли все шесть матчей нынешней Ла Лиги с общей разницей голов 28:6.

Составы «Барселоны» и «Расинга»

«Барселона»: Хоан Гарсия (Щенсны, 46), Эрик Гарсия, Кристенсен, Жерар Мартин, Жоау Канселу (Бальде, 78), Родри (Гави, 61), Педри (Берналь, 61), Дани Ольмо, Карим Адейеми, Ламин Ямаль, Рафинья (Габриэл Жезус, 69).

«Расинг»: Агирресабала, Факу Гонсалес (Салинас, 86), Педро Фелипе (Икер Луке, 59), Аарон Мартин, Ману Эрнандо, Прати, Магетт Гейе, Сайнс-Маса (Гулиашвили, 78), Каналес, Арана (Висенте, 59), Вильялибре (Забири, 59).

Главным арбитром встречи был Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Турнирная таблица Ла Лиги после матча «Барселона» — «Расинг»

После победы «Барселона» набрала 18 очков из 18 возможных и сохранила лидерство. Мадридский «Реал» идёт вторым с 15 очками, «Атлетико» и «Севилья» набрали по 13.

«Расинг Сантандер» после шести матчей имеет семь очков и занимает десятое место. Данные приведены на утро 17 сентября: шестой тур к этому моменту ещё не закончился, а матч «Леванте» — «Атлетик» был перенесён.

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Актуальное положение команд подтверждается официальной таблицей Ла Лиги.

«Барселона» установила рекорд на старте сезона

Победа над «Расингом» стала для «Барселоны» седьмой подряд со старта сезона во всех турнирах — шесть раз каталонцы победили в Ла Лиге и ещё один раз в Лиге чемпионов.

По данным самого клуба, прежде «Барселона» никогда не начинала сезон с семи побед подряд. Последовательность выглядит так:

«Эльче» — «Барселона» — 0:5

«Барселона» — «Атлетик» — 2:0

«Барселона» — «Райо Вальекано» — 5:2

«Валенсия» — «Барселона» — 0:5

«Барселона» — «Фейеноорд» — 5:1

«Леванте» — «Барселона» — 2:4

«Барселона» — «Расинг» — 7:2

Таким образом, команда Ханса-Дитера Флика выиграла все семь стартовых матчей сезона.

Когда следующий матч «Барселоны»

Следующий матч «Барселона» проведёт 19 сентября. В седьмом туре Ла Лиги каталонцы сыграют в гостях с «Севильей» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Для «Расинга» следующей станет гостевая встреча с «Сельтой», которая также запланирована на 19 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, как «Барселона» в предыдущем туре обыграла «Леванте» со счётом 4:2: Ламин Ямаль тогда оформил дубль, а каталонцы сохранили стопроцентный результат в чемпионате.

Главное о матче «Барселона» — «Расинг»

Какой счёт матча «Барселона» — «Расинг»?

«Барселона» победила «Расинг Сантандер» со счётом 7:2.

Когда состоялся матч «Барселона» — «Расинг»?

Игра шестого тура Ла Лиги прошла 16 сентября 2026 года на «Спотифай Камп Ноу».

Кто забил за «Барселону»?

Рафинья оформил хет-трик, по одному мячу забили Жоау Канселу, Габриэл Жезус и Ламин Ямаль. Ещё один мяч стал автоголом Асьера Вильялибре.

Кто сделал хет-трик в матче «Барселона» — «Расинг»?

Три гола забил Рафинья — на 25-й, 42-й и 67-й минутах.

Кто лидирует в Ла Лиге после шести туров?

«Барселона» занимает первое место с 18 очками после шести побед в шести матчах.

Сколько голов «Барселона» забила в Ла Лиге сезона-2026/27?

После шести туров у каталонцев 28 забитых и шесть пропущенных мячей.

Когда следующий матч «Барселоны»?