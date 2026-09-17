«Барселона» — «Расинг» 7:2: результат матча, хет-трик Рафиньи и таблица Ла Лиги
Оглавление
«Барселона» разгромила «Расинг» со счётом 7:2 в 6-м туре Ла Лиги. Все голы матча 16 сентября 2026 года, хет-трик Рафиньи, составы, положение команд и следующий матч каталонцев.
Обложка © ТАСС / Joan Monfort / АР
«Барселона» разгромила «Расинг Сантандер» со счётом 7:2 в матче шестого тура чемпионата Испании сезона-2026/27. Главным героем встречи стал Рафинья, оформивший хет-трик. Каталонцы выиграли шестой матч Ла Лиги подряд и сохранили первое место в турнирной таблице.
Матч прошёл вечером 16 сентября на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Уже к перерыву хозяева вели 4:1, а во втором тайме забили ещё трижды. Встречу посетили 50 568 зрителей.
«Барселона» — «Расинг» — 7:2: кто забил
«Барселона» — «Расинг Сантандер» — 7:2 (4:1)
- 1:0 — Жоау Канселу, 8-я минута
- 2:0 — Рафинья, 25-я, с пенальти
- 2:1 — Магетт Гейе, 30-я
- 3:1 — Асьер Вильялибре, 36-я, автогол
- 4:1 — Рафинья, 42-я
- 4:2 — Яссир Забири, 65-я
- 5:2 — Рафинья, 67-я, с пенальти
- 6:2 — Габриэл Жезус, 79-я
- 7:2 — Ламин Ямаль, 89-я
Ламин Ямаль также не реализовал пенальти в концовке первого тайма. Официальный протокол «Барселоны» подтверждает итоговый счёт 7:2, хет-трик Рафиньи и авторов всех девяти голов встречи.
Как прошёл матч «Барселона» — «Расинг»
«Барселона» начала игру с мощного давления и открыла счёт уже на восьмой минуте. Жоау Канселу получил мяч перед штрафной и сильным ударом отправил его в ворота гостей.
На 25-й минуте Рафинья реализовал пенальти и сделал счёт 2:0. «Расинг» быстро ответил: через пять минут Магетт Гейе сократил отставание.
Однако до перерыва каталонцы практически сняли вопрос о победителе. На 36-й минуте мяч после атаки хозяев был записан как автогол Асьера Вильялибре, а ещё через шесть минут Рафинья забил во второй раз. Перед самым перерывом Ямаль получил возможность сделать счёт 5:1 с пенальти, но не реализовал 11-метровый.
Во втором тайме «Расинг» воспользовался ошибкой вышедшего на замену Войцеха Щенсны: Яссир Забири сократил разницу до 4:2. Ответ «Барселоны» занял всего две минуты — Рафинья реализовал ещё один пенальти и оформил хет-трик.
В концовке разгром довершили вышедший на замену Габриэл Жезус и Ламин Ямаль. Итог — 7:2.
Рафинья оформил хет-трик в матче с «Расингом»
Рафинья забил «Расингу» трижды — на 25-й, 42-й и 67-й минутах. Два из трёх голов бразилец провёл с пенальти.
После матча его счёт в нынешнем чемпионате Испании достиг девяти голов. Для «Барселоны» результат стал продолжением невероятно результативного старта сезона: за первые шесть туров команда забила уже 28 мячей.
Каталонцы выиграли все шесть матчей нынешней Ла Лиги с общей разницей голов 28:6.
Составы «Барселоны» и «Расинга»
«Барселона»: Хоан Гарсия (Щенсны, 46), Эрик Гарсия, Кристенсен, Жерар Мартин, Жоау Канселу (Бальде, 78), Родри (Гави, 61), Педри (Берналь, 61), Дани Ольмо, Карим Адейеми, Ламин Ямаль, Рафинья (Габриэл Жезус, 69).
«Расинг»: Агирресабала, Факу Гонсалес (Салинас, 86), Педро Фелипе (Икер Луке, 59), Аарон Мартин, Ману Эрнандо, Прати, Магетт Гейе, Сайнс-Маса (Гулиашвили, 78), Каналес, Арана (Висенте, 59), Вильялибре (Забири, 59).
Главным арбитром встречи был Хосе Луис Мунуэра Монтеро.
Турнирная таблица Ла Лиги после матча «Барселона» — «Расинг»
После победы «Барселона» набрала 18 очков из 18 возможных и сохранила лидерство. Мадридский «Реал» идёт вторым с 15 очками, «Атлетико» и «Севилья» набрали по 13.
«Расинг Сантандер» после шести матчей имеет семь очков и занимает десятое место. Данные приведены на утро 17 сентября: шестой тур к этому моменту ещё не закончился, а матч «Леванте» — «Атлетик» был перенесён.
Инфографика © Life.ru
Актуальное положение команд подтверждается официальной таблицей Ла Лиги.
«Барселона» установила рекорд на старте сезона
Победа над «Расингом» стала для «Барселоны» седьмой подряд со старта сезона во всех турнирах — шесть раз каталонцы победили в Ла Лиге и ещё один раз в Лиге чемпионов.
По данным самого клуба, прежде «Барселона» никогда не начинала сезон с семи побед подряд. Последовательность выглядит так:
- «Эльче» — «Барселона» — 0:5
- «Барселона» — «Атлетик» — 2:0
- «Барселона» — «Райо Вальекано» — 5:2
- «Валенсия» — «Барселона» — 0:5
- «Барселона» — «Фейеноорд» — 5:1
- «Леванте» — «Барселона» — 2:4
- «Барселона» — «Расинг» — 7:2
Таким образом, команда Ханса-Дитера Флика выиграла все семь стартовых матчей сезона.
Когда следующий матч «Барселоны»
Следующий матч «Барселона» проведёт 19 сентября. В седьмом туре Ла Лиги каталонцы сыграют в гостях с «Севильей» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Для «Расинга» следующей станет гостевая встреча с «Сельтой», которая также запланирована на 19 сентября.
Ранее Life.ru рассказывал, как «Барселона» в предыдущем туре обыграла «Леванте» со счётом 4:2: Ламин Ямаль тогда оформил дубль, а каталонцы сохранили стопроцентный результат в чемпионате.
Главное о матче «Барселона» — «Расинг»
- Какой счёт матча «Барселона» — «Расинг»?
«Барселона» победила «Расинг Сантандер» со счётом 7:2.
- Когда состоялся матч «Барселона» — «Расинг»?
Игра шестого тура Ла Лиги прошла 16 сентября 2026 года на «Спотифай Камп Ноу».
- Кто забил за «Барселону»?
Рафинья оформил хет-трик, по одному мячу забили Жоау Канселу, Габриэл Жезус и Ламин Ямаль. Ещё один мяч стал автоголом Асьера Вильялибре.
- Кто сделал хет-трик в матче «Барселона» — «Расинг»?
Три гола забил Рафинья — на 25-й, 42-й и 67-й минутах.
- Кто лидирует в Ла Лиге после шести туров?
«Барселона» занимает первое место с 18 очками после шести побед в шести матчах.
- Сколько голов «Барселона» забила в Ла Лиге сезона-2026/27?
После шести туров у каталонцев 28 забитых и шесть пропущенных мячей.
- Когда следующий матч «Барселоны»?
19 сентября каталонцы сыграют на выезде с «Севильей».