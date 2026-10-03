Башаров отреагировал на смерть Кашпировского фразой «Уходят сильнейшие»

Гибель известного психотерапевта Анатолия Кашпировского станет тяжёлым ударом для всех, кто верил в его способности. Об этом рассказал «Абзацу» актёр театра и кино, ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров.

Артист признался, что сожалеет об уходе одной из самых заметных фигур телевизионной мистики. По его словам, это горе для людей, которые заряжали вместе с экстрасенсом воду в банках и посещали его семинары.

«Это большая утрата для тех людей, кто верил в силу Кашпировского, кто заряжал банки вместе с ним водой, кто ходил к нему на семинары. Я думаю, что он волшебный психолог, насколько я видел его по телевизору», – сказал Башаров.

Сам ведущий отметил, что ему не приходилось прибегать к услугам целителя. Произошедшее он подытожил словами: «Уходят сильнейшие».

Башаров также добавил, что помнит Кашпировского подтянутым и спортивным мужчиной с цепким, пронизывающим взглядом. Артист поблагодарил судьбу за то, что был здоров и ему не понадобилось обращаться за помощью к психотерапевту.

Ранее Life.ru рассказывал, что причиной смерти Анатолия Кашпировского стала остановка сердца. Психотерапевт скончался на 87-м году жизни. На протяжении последних месяцев Анатолий Кашпировский не прекращал вести публичную жизнь и вынашивал планы по организации встреч со своей аудиторией.