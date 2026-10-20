Бастрыкин потребовал доклад после гибели новорождённых в Волгограде

Жительница Волгограда обвинила медиков в ненадлежащем оказании помощи, с которым связывает гибель своих новорождённых детей. После её обращения председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах трагедии и представить доклад о результатах проверки.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, женщина считает, что медицинская помощь во время беременности была оказана ненадлежащим образом. По её мнению, именно это могло привести к гибели детей. Обстоятельства произошедшего и возможная ответственность врачей пока не установлены.

Сейчас проверку проводят сотрудники органов внутренних дел. Материалы рассматриваются по признакам преступления, предусмотренного статьёй 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

При этом региональное управление СК добивается передачи материалов в своё производство. Соответствующий вопрос уже поставлен перед надзорными органами.

Бастрыкин поручил руководителю волгоградского управления СК Владимиру Семёнову доложить не только о результатах рассмотрения обращения матери, но и о решении по ходатайству о передаче дела.

Ранее Life.ru сообщал о проверке обстоятельств гибели и травмирования новорождённых в одном из роддомов Нижнего Новгорода. Тогда Александр Бастрыкин также потребовал доклад от региональных следователей. Расследование велось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.