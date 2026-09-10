Бастрыкин затребовал доклад после гибели и травм младенцев в роддоме
Обложка © Life.ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели и травмировании новорождённых в одном из роддомов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Поводом стал сюжет регионального телеканала. В нём рассказывалось о нескольких случаях гибели и травмирования младенцев в медучреждении.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Алексею Дынькову доложить о ходе расследования.
Следователи уже расследуют уголовное дело по статье 118 УК РФ. Она предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подробности конкретных случаев и число пострадавших в сообщении СК не приводятся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал о расследовании гибели сразу двух детей в больнице Нижнего Тагила. Шестимесячный младенец и 12-летний школьник умерли там в один день. Следователи выясняют, могло ли случившееся быть связано с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
Больше новостей о работе врачей, лечении и резонансных случаях в здравоохранении — в разделе «Медицина» на Life.ru.