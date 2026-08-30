После нападения на детей в Бийске уголовное дело завели на их защитника

В Бийске пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по компании детей и угрожал им убийством. При этом уголовное дело, по словам родственников пострадавших, впоследствии возбудили против мужчины, который помог обезвредить дебошира. Об этом пишут «Осторожно, новости».

Инцидент произошёл вечером 8 августа на улице Ивана Тургенева. Дети в возрасте от семи до 12 лет играли возле частных домов, когда одна из девочек ненадолго взяла на руки трёхлетнего мальчика. Его мать, как утверждает семья пострадавшей, решила, что ребёнка пытаются похитить, и позвала мужа.

По словам очевидцев, мужчина выбежал с пневматическим пистолетом, начал стрелять в сторону детей и кричать, что «поубивает» их. Несовершеннолетние спрятались в доме 64-летней бабушки одной из девочек, однако мужчина ворвался на участок следом.

Родственники утверждают, что женщина попыталась вытолкнуть его за ворота, после чего тот приставил пистолет к её животу. Позднее у неё появился крупный синяк, однако медицинское освидетельствование сразу не проводилось.

Когда к дому приехали родители детей, один из мужчин попытался остановить предполагаемого нападавшего. По версии семьи, он выбил у того пистолет и подставил подножку, после чего дебошир упал. Позже в больнице у него диагностировали перелом бедра и носа.

Спустя несколько недель родственники узнали, что против мужчины, участвовавшего в задержании, возбудили дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. При этом, как утверждает семья, по заявлению самой бабушки о действиях вооружённого мужчины уголовного дела пока нет.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае на Урале, где мужчина открыл огонь из пневматического пистолета по детям. Инцидент произошёл в Берёзовском Свердловской области после конфликта из-за того, что подростки прошли через участок местного жителя. Полиция изъяла у мужчины оружие и боеприпасы, после чего Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве. Подозреваемый ранее не был судим и добровольно явился в полицию.