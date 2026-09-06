СК расследует смерть двух детей за день в больнице Нижнего Тагила

Трагедия произошла в больнице Нижнего Тагила Свердловской области, где в один день умерли двое детей — шестимесячный младенец и 12-летний школьник. Следователи выясняют, могла ли причиной стать некачественная медицинская помощь. Об этом сообщили в СК РФ.

Поводом для обращения в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина стала жалоба матери одного из погибших детей. Женщина рассказала, что её полугодовалого сына госпитализировали в феврале 2026 года после ухудшения состояния. По утверждению матери, необходимого экстренного реагирования медики не предприняли. Ребёнку, как она считает, не провели обследование и не сделали операцию, после чего мальчик скончался.

Ещё один несовершеннолетний пациент умер в том же медучреждении в этот же день. Речь идёт о 12-летнем школьнике, обстоятельства смерти которого также попали в поле зрения следователей. Предварительно причиной гибели обоих детей могла стать ненадлежащая медицинская помощь. По фактам произошедшего в СК России расследуют уголовные дела.

Отдельное поручение дал Александр Бастрыкин. Руководитель следственного управления СК по Свердловской области Богдан Францишко должен представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее трагедия произошла вечером 1 сентября в одной из квартир на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. Жертвой стала 15-летняя девушка, которую, по версии следствия, задушил её ровесник во время конфликта. Поводом для ссоры стали личные неприязненные отношения между подростками.