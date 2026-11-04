Участник СВО с инвалидностью оказался фактически заперт в собственной квартире на втором этаже жилого дома в сахалинской Аниве. Мужчина передвигается на инвалидной коляске, однако лестницы и вход в подъезд не оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. После безрезультатных обращений в различные инстанции его супруга попросила помощи у Следственного комитета. В ситуацию вмешался председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили в информационном центре ведомства.

Семья проживает в многоквартирном доме на улице Пудова. Самостоятельно преодолеть лестничные пролёты мужчина не может, а в установке специального подъёмника ему отказали. При этом власти не принимают мер для предоставления другого жилья, приспособленного для передвижения на инвалидной коляске.

Проблемы ветерана не ограничиваются отсутствием доступной среды. По словам его супруги, мужчина также не может получить земельный участок, на который претендует как участник специальной военной операции. Обращения в ответственные ведомства пока не помогли решить и этот вопрос.

Теперь обстоятельства произошедшего изучают сотрудники регионального управления СК. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Сахалинской области Андрею Исаеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Отдельно глава ведомства потребовал сообщить, какие меры принимаются для восстановления прав ветерана.

К проверке подключилась и прокуратура Сахалинской области. Надзорное ведомство намерено выяснить, почему мужчине не обеспечили условия для самостоятельного выхода из дома и насколько обоснованным был отказ в установке необходимого оборудования.

Примечательно, что в Аниве уже решали подобные проблемы. В феврале 2025 года местные власти передали двум жительницам с инвалидностью мобильные лестничные подъёмники. Одна из женщин также проживала на втором этаже многоквартирного дома и не могла самостоятельно передвигаться. После обращения её родственников оборудование приобрёл департамент социального развития.

Вопрос с земельным участком, на который претендует житель Анивы, также требует отдельного разбирательства. Как объяснял Life.ru председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, право участников СВО и ветеранов на бесплатную землю зависит от федеральных и региональных норм. Универсального правила, гарантирующего каждому военнослужащему участок независимо от обстоятельств, в Земельном кодексе нет.

В апреле 2026 года депутат уточнял, что субъекты РФ самостоятельно устанавливают дополнительные льготные категории, условия предоставления земли, её размеры и порядок оформления. При этом для отдельных категорий граждан, включая Героев России, действуют федеральные гарантии. Таким образом, при рассмотрении обращения сахалинского ветерана следователям предстоит разобраться и с основаниями предоставления ему земельного участка, и с причинами, по которым этот вопрос до сих пор не решён.