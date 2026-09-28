Батареи начнут греть с 30 сентября: Что важно знать петербуржцам

В Санкт-Петербурге с 09:00 30 сентября начнётся периодическое протапливание. Соответствующее распоряжение издал городской Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Решение принято по поручению губернатора Александра Беглова на фоне похолодания и обращений жителей.

Первыми тепло традиционно получат социальные учреждения — детские сады, школы, больницы, поликлиники и учреждения социальной защиты. После этого начнётся подключение жилых домов. Управляющим организациям рекомендовано приступить к запуску внутридомовых систем отопления.

При этом 30 сентября — ещё не начало полноценного отопительного сезона. Периодическое протапливание представляет собой промежуточный этап: источники теплоснабжения запускают постепенно и на пониженных параметрах, а коммунальные службы проверяют циркуляцию теплоносителя и работу оборудования. Поэтому батареи в разных домах могут нагреться не одновременно.

Дата перехода Петербурга на регулярное отопление пока не объявлена. Для этого Комитет по энергетике должен издать отдельное распоряжение. Согласно действующим правилам, регулярная подача тепла должна начинаться не позднее следующего дня после завершения пятидневного периода, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов.

Сам город к зиме подготовили заранее. К 1 сентября техническую готовность необходимо было обеспечить для 809 теплоисточников, 388 центральных тепловых пунктов, более 70 тысяч километров инженерных сетей, свыше 24 тысяч жилых домов и всех социальных объектов Петербурга.

Для сравнения, в 2025 году периодическое протапливание в Северной столице стартовало 25 сентября, а на регулярное отопление город перешёл 3 октября. В 2024-м пробный этап начался 30 сентября, а полноценный отопительный сезон — 14 октября.

Ранее Life.ru подробно объяснял, при какой температуре начинается отопительный сезон и в каком порядке подключают дома.