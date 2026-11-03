Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков оформил дубль уже к 15-й минуте матча против немецкого «Штутгарта» в Лиге чемпионов. Футболист также стал первым за 11 лет россиянином, сумевшим забить в трёх встречах главного европейского клубного турнира подряд.

Первый мяч 21-летний хавбек отправил в ворота соперника на 12-й минуте. Батраков получил мяч в штрафной площади и точным ударом от перекладины открыл счёт. Спустя четыре минуты россиянин отличился вновь, удвоив преимущество турецкого клуба.

Благодаря этим голам российский футболист продлил результативную серию в Лиге чемпионов до трёх матчей. Ранее Батраков поразил ворота испанской «Барселоны» и французского «Лилля».

Встреча со «Штутгартом» проходит 3 ноября в Стамбуле в рамках четвёртого тура общего этапа турнира. К середине первого тайма «Галатасарай» вёл со счётом 2:0.

Ранее Life.ru сообщал, что болельщики «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив «Калинки». Фанаты придумали для российского полузащитника прозвище BatraGoal, объединив его фамилию с английским словом goal («гол»). Поводом стали результативные выступления футболиста против «Барселоны» и «Лилля» в Лиге чемпионов.