Батуми ушёл под воду после ливня: Машины пробираются по затопленным улицам

Сильный ливень затопил несколько улиц Батуми, из-за чего движение транспорта в отдельных районах оказалось серьёзно затруднено. О последствиях непогоды сообщают грузинские СМИ.

Сильный ливень затопил улицы Батуми и осложнил движение транспорта. Видео © TikTok/ / Quest Voyage, 🇬🇪BatumiVibe🇬🇪/Adjara🇬🇪

Особенно сложная ситуация возникла на улицах Агмашенебели, Кобаладзе, Химшиашвили и Абусеридзе. Проезжая часть оказалась покрыта водой, автомобили вынуждены медленно пробираться через подтопленные участки.

Проблемы возникли и у пешеходов: на некоторых улицах затопило тротуары. Вода также проникла во дворы жилых домов, подвалы и помещения на первых этажах.

На отдельных затопленных участках движение транспорта ограничили. Местные жители сообщают, что подобные проблемы во время сильных дождей в городе возникают регулярно, и связывают их с работой ливневой канализации.

Непогода в регионе продолжится. Национальное агентство окружающей среды Грузии предупреждает, что 19 и 20 сентября на большей части страны временами ожидаются осадки, местами сильные, а также грозы, град и усиление ветра.

Синоптики не исключают значительного подъёма уровня воды в реках, паводков на малых водотоках и активизации оползневых процессов в горных и холмистых районах.

Ранее Life.ru рассказывал о сильном шторме в Батуми, который парализовал движение и сорвал запланированные городские мероприятия. Тогда непогода сопровождалась снегом и сильным ветром.