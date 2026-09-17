«По улицам снова текли реки»: Шторм затопил Валенсию, не оправившуюся от наводнения 2024 года

Сильный шторм 16 сентября затопил испанскую Валенсию — регион, который до сих пор не оправился от катастрофического наводнения октября 2024 года. Ливень превратил улицы в бурные потоки и за считанные минуты парализовал жизнь города.

Последствия сильного шторма и потопа в Валенсии. Видео © 360.ru

Очевидица Ольга рассказала, что дождь шёл всего около 15 минут, но оказался чрезвычайно мощным: вода фонтаном била из ливневых стоков и канализационных люков. Ближе к центру вода поднималась до половины колеса, на западе и в пригородах начались серьёзные подтопления.

«По улицам снова текли буквально реки, уровень воды очень высокий», — поделилась собеседница 360.ru, добавив, что после удара стихии на дорогах остались поваленные деревья и разбросанные мусорные баки.

Напомним, в конце октября 2024 года проливные дожди вызвали в Валенсии чудовищное наводнение, унёсшее жизни более 200 человек. Десятки жителей спасались на крышах и мостах. Последствием стихии стали массовые протесты в Испании.