Число жертв чудовищного наводнения в Валенсии увеличилось вдвое

Уже более 200 человек признаны погибшими во время страшного наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании. Это число может вырасти из-за пропавших без вести, сообщили региональные власти на своей странице в соцсети Х.

Ранее служба экстренной помощи региона сообщала, что в ходе стихийного бедствия в Валенсии погибло 92 человека. В связи с этим в Испании был объявлен трёхдневный траур. Спасательная операция продолжается, а более пары сотен людей до сих пор считаются пропавшими без вести.