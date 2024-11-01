Число жертв чудовищного наводнения в Валенсии увеличилось вдвое
Количество погибших при наводнении в Валенсии увеличилось до 202 человек
Улица в Валенсии после наводнения. Фото © X / Massimo
Уже более 200 человек признаны погибшими во время страшного наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании. Это число может вырасти из-за пропавших без вести, сообщили региональные власти на своей странице в соцсети Х.
«По предварительным данным, число погибших составляет 202 человека. Процесс розыска и идентификации жертв продолжается», — сказано в публикации.
Ранее служба экстренной помощи региона сообщала, что в ходе стихийного бедствия в Валенсии погибло 92 человека. В связи с этим в Испании был объявлен трёхдневный траур. Спасательная операция продолжается, а более пары сотен людей до сих пор считаются пропавшими без вести.