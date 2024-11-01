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Регион
1 ноября, 13:50

Число жертв чудовищного наводнения в Валенсии увеличилось вдвое

Количество погибших при наводнении в Валенсии увеличилось до 202 человек

Улица в Валенсии после наводнения. Фото © X / Massimo

Улица в Валенсии после наводнения. Фото © X / Massimo

Уже более 200 человек признаны погибшими во время страшного наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании. Это число может вырасти из-за пропавших без вести, сообщили региональные власти на своей странице в соцсети Х.

«По предварительным данным, число погибших составляет 202 человека. Процесс розыска и идентификации жертв продолжается», — сказано в публикации.

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Ранее служба экстренной помощи региона сообщала, что в ходе стихийного бедствия в Валенсии погибло 92 человека. В связи с этим в Испании был объявлен трёхдневный траур. Спасательная операция продолжается, а более пары сотен людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Владимир Озеров
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