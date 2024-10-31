Испанцы спасли российскую семью во время наводнения, убившего сотню человек
Наводнение в Валенсии. Фото © X / Official weather UK
Семья россиян с маленьким ребёнком на руках едва не стала жертвой сильнейшего наводнения в Испании, когда их машину заблокировало потоками воды. Живыми выбраться удалось благодаря местным жителям. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава семейства Алексей.
«Остановить машину и выбраться из нее оказалось только половиной дела. Все люди из машин оказались между двумя потоками: один по левой стороне, а с другой — канава с ещё более сильным течением. Поток начал сносить машины, а между ними оставались люди. Нас с ребёнком отправили первыми. Лестница была хлипкая. Жена посадила дочь себе на спину и ползла, держась изо всех сил», — вспоминает Алексей.
Мужчина рассказал, что после случившегося его супруга непроизвольно заплакала, для неё произошедшее стало «самым страшным моментом в жизни». После этого семейство более часа пешком шло к безопасному месту, преодолевая по пути заборы и заблокированные дороги.
В городе Торренте, где находится дом семьи, вода начала отступать в четверг. Несмотря на это, Алексею так и не удалось найти свой автомобиль, который смыло водой с парковочного места. Однако проблемы на этом не закончились, поскольку в магазинах сейчас стремительно пустеют полки — жители раскупают воду и продукты.
«В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов», — отметил россиянин.
Причиной наводнения в Испании стали прошедшие проливные дожди. Десятки жителей спасались на крышах и мостах, пока внизу стихия неуклонно разрушала всё, что попадалось ей на пути. Власти страны объявили траур, поскольку в результате стихийного бедствия погибло около ста человек.