Испанцы спасли российскую семью во время наводнения, убившего сотню человек

Семья россиян с маленьким ребёнком на руках едва не стала жертвой сильнейшего наводнения в Испании, когда их машину заблокировало потоками воды. Живыми выбраться удалось благодаря местным жителям. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава семейства Алексей.

«Остановить машину и выбраться из нее оказалось только половиной дела. Все люди из машин оказались между двумя потоками: один по левой стороне, а с другой — канава с ещё более сильным течением. Поток начал сносить машины, а между ними оставались люди. Нас с ребёнком отправили первыми. Лестница была хлипкая. Жена посадила дочь себе на спину и ползла, держась изо всех сил», — вспоминает Алексей.

Мужчина рассказал, что после случившегося его супруга непроизвольно заплакала, для неё произошедшее стало «самым страшным моментом в жизни». После этого семейство более часа пешком шло к безопасному месту, преодолевая по пути заборы и заблокированные дороги.

В городе Торренте, где находится дом семьи, вода начала отступать в четверг. Несмотря на это, Алексею так и не удалось найти свой автомобиль, который смыло водой с парковочного места. Однако проблемы на этом не закончились, поскольку в магазинах сейчас стремительно пустеют полки — жители раскупают воду и продукты.

«В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов», — отметил россиянин.