Залез на батарею и устроил потоп: Ученик случайно подарил школе выходной

В одной из школ Череповца пришлось отменить занятия после того, как ученик случайно устроил настоящий потоп. Инцидент произошёл в школе №1, где ребёнок забрался на трубу батареи, чтобы удобнее было смотреть в окно. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

В Череповце школьник сорвал уроки после потопа в здании школы. Фото © Telegram/ Baza

Конструкция не выдержала нагрузки и повредилась, после чего вода начала быстро распространяться по зданию. Потоки затронули помещения школы, а сотрудникам пришлось срочно устранять последствия аварии.

Из-за случившегося уроки отменили. Лужи в кабинетах помогали убирать учителя и ученики, а сантехники занимались ремонтом системы отопления. Работы продолжались и в выходные дни — специалистам пришлось восстанавливать повреждённый участок и приводить помещения в порядок.

В школе не уточнили, будет ли ребёнок наказан за произошедшее. Судя по обстоятельствам, причиной аварии стала не попытка навредить, а неосторожный поступок.

Проблемы с поведением или неожиданное снижение успеваемости у ребёнка не всегда связаны с отсутствием старания. Как отмечают педагоги, причиной могут стать переутомление и слишком высокая нагрузка. Учитель начальных классов Алина Клейменова советует родителям обращать внимание на изменения в поведении школьника: рассеянность, медлительность, рост числа ошибок и потерю интереса к занятиям.