Три недели на адаптацию: Почему первые двойки в сентябре мало говорят о способностях школьника

Первые двойки в сентябре не обязательно означают, что ребёнок плохо знает предмет или растерял знания за лето. В начале учебного года ошибки нередко связаны с усталостью, снижением концентрации и перестройкой на школьный режим, рассказала РИАМО методист по литературе Татьяна Куц.

После каникул ребёнку приходится снова привыкать к ранним подъёмам, нескольким урокам подряд, домашним заданиям и постоянному переключению между предметами. Сначала возвращение в школу может даже вдохновлять, однако постепенно нагрузка растёт: появляются проверочные, кружки и секции, а вместе с ними накапливается усталость.

«Именно в это время вместо повторения пройденного материала начинаются новые темы, проверочные и более активный темп работы. Если после школы ребёнка ждут ещё несколько дополнительных занятий, нагрузка может оказаться чрезмерной», — объяснила Куц.

Методист начальной школы Алина Жданова добавила, что за три месяца каникул могут ослабнуть привычки, связанные с учёбой: способность долго удерживать внимание, внимательно читать инструкцию, быстро переключаться и проверять свою работу. Поэтому ребёнок способен ошибиться даже в теме, с которой весной легко справлялся.

«Я бы не делала выводы об успеваемости по первой контрольной или первым домашним заданиям. Обычно около трёх недель уходит только на то, чтобы снова привыкнуть к школьному темпу», — отметила Жданова.

Гораздо важнее следить за динамикой. Если после повторения ребёнок допускает меньше ошибок, постепенно возвращается к привычному темпу и способен самостоятельно объяснить материал, специалисты советуют рассматривать первые неудачи скорее как временные сложности адаптации.

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