Мюнхенская «Бавария» официально продлила контракт с английским нападающим Гарри Кейном до 30 июня 2029 года. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, футболист будет зарабатывать около 25 миллионов евро за сезон до вычета налогов, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком Европы по гарантированной зарплате.

О заключении нового соглашения немецкий клуб объявил 5 ноября. Предыдущий контракт 33-летнего форварда был рассчитан до лета 2027 года.

Сам Кейн признался, что чувствует себя в Мюнхене как дома и счастлив продолжить карьеру в клубе. Нападающий высоко оценил команду и работу главного тренера Венсана Компани, добавив, что намерен завоевать с «Баварией» ещё больше трофеев.

Англичанин выступает за мюнхенцев с лета 2023 года, когда перешёл из лондонского «Тоттенхэма». За это время он забил 156 голов в 161 официальном матче, дважды выиграл чемпионат Германии и стал обладателем Кубка страны.