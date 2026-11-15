Озеро Байкал демонстрирует признаки восстановления водного баланса после продолжительного периода засух. Международная группа учёных выяснила, что с 2017 года речной сток в бассейне озера заметно увеличился, а уровень воды начал расти. Результаты исследования, охватившего 343 года, сообщает Phys.org.

Для изучения климатических изменений исследователи под руководством Шицзе Вана из Юньнаньского университета проанализировали годичные кольца сосен, растущих в районе Байкала. Это позволило восстановить историю речного стока Селенги и Ангары с 1682 по 2024 год.

Выяснилось, что на протяжении XX века регион неоднократно сталкивался с продолжительными засушливыми периодами. В наиболее тяжёлые годы речной сток сокращался примерно на 90% относительно высоких исторических значений.

Однако в последнее десятилетие ситуация изменилась. Учёные зафиксировали устойчивое увеличение речного стока примерно на 80%. Начиная с 2017 года показатели достигли 145% от многолетнего среднего уровня. Одновременно исследователи отметили повышение уровня Байкала и более активный рост растительности в его бассейне.

Авторы работы связывают изменения с перестройкой атмосферной циркуляции и усилением переноса влаги. На ситуацию могли повлиять замедление потепления в отдельных арктических морях, снижение температуры поверхности воды и изменения ледового покрова.

При этом специалисты предупреждают, что нынешнее улучшение не гарантирует окончательного завершения засушливого периода. Влажные фазы могут сменяться продолжительными засухами, поэтому при управлении водными ресурсами необходимо учитывать многолетние климатические колебания.