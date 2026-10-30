Крупного медведя ликвидировали на дороге к Байкалу

В селе Турунтаево в Бурятии ликвидировали крупного медведя, который вышел на дорогу, ведущую к Байкалу. Хищник представлял угрозу местным жителям, сообщили в Бурприроднадзоре.

Утром 30 октября очевидцы заметили дикого зверя прямо на проезжей части. Люди незамедлительно обратились в экстренные службы, после чего на место направили охотников.

«По сообщению, поступившему в ЕДДС, на место выхода медведя оперативно выехали охотники. В связи с тем, что хищник представлял угрозу жизни и здоровью жителей села, он был отрегулирован», — рассказали в ведомстве.

В Бурприроднадзоре подчеркнули, что опасность встречи с медведями в республике сохраняется. Дикие животные продолжают появляться вблизи населённых пунктов, создавая угрозу для людей. Специалисты уже ликвидировали около 500 медведей, представлявших опасность для населения.