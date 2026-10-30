Крупного медведя ликвидировали на дороге к Байкалу
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В селе Турунтаево в Бурятии ликвидировали крупного медведя, который вышел на дорогу, ведущую к Байкалу. Хищник представлял угрозу местным жителям, сообщили в Бурприроднадзоре.
Утром 30 октября очевидцы заметили дикого зверя прямо на проезжей части. Люди незамедлительно обратились в экстренные службы, после чего на место направили охотников.
«По сообщению, поступившему в ЕДДС, на место выхода медведя оперативно выехали охотники. В связи с тем, что хищник представлял угрозу жизни и здоровью жителей села, он был отрегулирован», — рассказали в ведомстве.
В Бурприроднадзоре подчеркнули, что опасность встречи с медведями в республике сохраняется. Дикие животные продолжают появляться вблизи населённых пунктов, создавая угрозу для людей. Специалисты уже ликвидировали около 500 медведей, представлявших опасность для населения.
Ранее Life.ru сообщал, что на Урале медведь забрался через окно в жилой дом и разгромил холодильник. Хищник проник в помещение в поисках еды и устроил беспорядок на кухне. Инцидент стал ещё одним примером опасных встреч людей с дикими животными в населённых пунктах.