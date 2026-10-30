Медведь залез через окно в дом на Урале и разгромил холодильник

Голодный медведь пробрался через окно в частный дом в Свердловской области, разгромил холодильник и перевернул телевизор. После погрома хищник скрылся в лесу, а местные жители теперь опасаются выходить на улицу, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев и полицию.

Инцидент произошёл ночью 29 октября в посёлке Красный Октябрь примерно в десяти километрах от Ивделя. Хозяйка дачного участка обнаружила последствия визита незваного гостя и обратилась в правоохранительные органы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил происшествие. По его словам, зверь повредил не только обстановку внутри дома, но и территорию вокруг него. К счастью, никто из людей и домашних животных не пострадал.

В полиции опасаются, что медведь может вернуться в посёлок в поисках еды. Поскольку снег в Ивдельском округе ещё не выпал, заметных следов после себя хищник не оставил.

«Однако маловероятно, что медведь не вернётся вновь, голод опять позовет его к людям», — предупредил Горелых.

Сотрудники МВД уже обратились в уполномоченные ведомства, чтобы охотникам выдали разрешение для решения проблемы с опасным зверем. По словам представителя полиции, с начала нынешнего сезона в Ивделе удалось устранить 13 аналогичных угроз.

Это не первый случай появления медведей в районе. Несколькими днями ранее другой хищник пробрался в хозяйственную постройку и растерзал трёх свиней.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Туве медведь попытался ворваться в дом, где находились двое детей и двое взрослых. Инцидент произошёл на чабанской стоянке в Тоджинском районе. Хищник успел повредить окно, прежде чем на помощь приехали полицейские. Оценив угрозу для людей, правоохранители применили оружие и обезвредили зверя.