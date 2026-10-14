Базар на колёсах вне закона: Как выгнать торговцев из двора и наказать рублём

Торговля с автомобилей, лотков и складных столов во дворах многоквартирных домов в большинстве случаев незаконна. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил в беседе с Life.ru, как жильцы могут избавиться от стихийного рынка под своими окнами.

По умолчанию придомовая территория является общей долевой собственностью владельцев помещений. Это правило чётко прописано в 36 статье Жилищного кодекса РФ. Использовать данный участок для коммерции можно только тогда, когда соседи провели официальное собрание и большинством голосов одобрили эту инициативу. На практике такое согласие встречается крайне редко. Без решения собственников и официальных документов от муниципалитета любая реализация товаров у подъезда считается незаконной. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Кроме того, передвижные магазины могут создавать угрозу безопасности жителей. Например, припаркованные «газели» нередко перекрывают пожарные проезды, а установленные возле домов прилавки мешают пешеходам. Эксперт обратил внимание и на санитарные требования СанПиН, запрещающие размещение торговых объектов, которые создают шум, загрязняют территорию или препятствуют свободному передвижению людей. После таких стихийных базаров во дворах зачастую остаются пустые коробки, отходы и испорченные продукты.

«Самовольное размещение таких передвижных магазинов, как правило, подпадает под региональные законы об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах, где гражданам назначают от 1 000 до 5 000 рублей, а организациям от 50 000 до 200 000 рублей», — подчеркнул специалист.

Если предпринимательская деятельность ведётся без необходимой регистрации, статья 14.1 КоАП РФ предусматривает взыскание от 500 до 2 тысяч рублей. А за самовольное занятие придомовой земли по статье 7.1 физическим лицам может грозить от 5 до 10 тысяч, юридическим — от 100 до 200 тысяч рублей.

«Продажа продуктов без соблюдения санитарных требований по статье 6.3 КоАП РФ влечет взыскание от 100 до 500 рублей для физических лиц и от 10 000 до 20 000 рублей для предприятий. Нарушение требований технических регламентов к безопасности еды по статье 14.43 КоАП РФ карается суммами от 1 000 до 2 000 рублей для граждан и от 100 000 до 300 000 рублей для юридических лиц. А если автомобиль заехал на тротуар или перекрыл проезд, водителю могут выписать штраф от 1 000 до 2 000 рублей согласно предписаниям статьи 12.19 КоАП РФ», — отметил Бондарь

Чтобы избавиться от незаконной торговли, Бондарь посоветовал прежде всего собрать доказательства нарушения. Для этого достаточно сделать фотографии или видеозапись, на которой видны автомобильные номера, выставленный товар и ценники. После этого следует позвонить по номеру 112 и сообщить полиции о продаже продукции в неустановленном месте.

Одновременно эксперт рекомендовал направить электронную жалобу через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». В обращении необходимо указать на возможные нарушения санитарных норм и отсутствие прилавка в официальной муниципальной схеме размещения торговых объектов.

«В качестве радикального решения жильцы могут провести электронное голосование в приложении «Госуслуги. Дом» для установки шлагбаума, что навсегда закроет двор для постороннего коммерческого транспорта», — подытожил специалист.

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