Бывший совладелец Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции. По данным «Ведомостей», которые ссылаются на материалы Высокого суда Англии и Уэльса, заявление бизнесмена остаётся на рассмотрении.

О запросе стало известно из материалов спора с бывшим председателем совета директоров завода Александром Гутиным. Пестриков требовал около $1 млрд компенсации за изъятые в России доли в Соликамском магниевом заводе и Ловозерском горно-обогатительном комбинате. Гутин отверг предъявленные ему претензии.

Британский суд прекратил производство по иску. Он установил, что в момент предполагаемого вручения судебных документов Гутин находился на Кипре. Основные обстоятельства спора, по оценке суда, связаны с Россией.

В апреле 2025 года Соликамский городской суд заочно приговорил Пестрикова к восьми годам колонии за организацию растраты 250 млн рублей и покушения на растрату ещё 2,5 млрд рублей. Бизнесмен объявлен в международный розыск. В январе 2026 года кассационный суд оставил приговор без изменения.

В прошлом году Life.ru сообщал о заочном аресте другого бывшего совладельца завода, Петра Кондрашева. Его обвинили в крупном мошенничестве. В 2014 году он купил Соликамский магниевый завод, однако в 2019 году Федеральная антимонопольная служба потребовала аннулировать сделку, так как она не была согласована. В 2022 году завод вернули в собственность государства. Кондрашев бежал за рубеж, его объявили в розыск.