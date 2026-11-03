Бывший генеральный директор Тульского патронного завода Сергей Лукин заключён под стражу в рамках уголовного дела. Меру пресечения избрал 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Об аресте руководителя предприятия говорится в материалах картотеки суда.

Сейчас Лукин находится в следственном изоляторе. Подробности предполагаемого преступления не раскрываются, официальных комментариев правоохранительных органов и предприятия на момент публикаций не приводилось.

Тем временем на заводе сменился руководитель. С 29 октября пост гендиректора занимает Алексей Рыбаков, прежде работавший директором по безопасности. Изменения уже отражены в ЕГРЮЛ. Лукин возглавлял предприятие с января 2023 года. Завод выпускает патроны для спортивной и тренировочной стрельбы, охоты и самообороны. Его продукцию поставляют более чем в 50 стран.

Ранее сообщалось, что командир Ленинградской военно-морской базы и начальник морской инженерной службы Минобороны арестованы за взятки в Кронштадте. Речь идёт о капитане первого ранга Алексее Суглобове и подполковнике Алексее Ионове, которых обвиняют в получении многомиллионных взяток.