Главу Славянского района Кубани Романа Синяговского отправили в СИЗО по делу о взятке в размере более 26 миллионов рублей от похоронного бизнеса. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, чиновник останется под стражей до 31 декабря 2026 года.

Синяговского заключили под стражу за предполагаемую взятку от похоронного бюро. Видео © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По версии следствия, с января 2018-го по март 2026 года руководитель муниципалитета получал деньги через посредников от директора частной ритуальной конторы. Взамен он должен был организовать издание главой Славянского городского поселения незаконного постановления, предоставляющего фирме монопольное право на захоронения на кладбище. При этом исключительные полномочия бюро оформлялись под видом договоров на благоустройство территории.

При рассмотрении ходатайства Первомайский районный суд Краснодара учёл, что Синяговский возглавляет район более десяти лет и обладает значительным авторитетом среди сотрудников администрации. Некоторые из его подчинённых могут выступать свидетелями по уголовному делу. Поэтому суд допустил, что обвиняемый способен оказать на них давление, повлиять на других участников процесса либо попытаться скрыть или уничтожить доказательства.

Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Кроме того, ему предъявлено обвинение в покушении на превышение должностных полномочий по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. Меру пресечения избрали сроком на два месяца.