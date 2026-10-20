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Регион
Опубликовано 20 октября, 14:40

Взятка в 9 млн и госконтракты на миллиард: На Урале задержали бывшего борца с коррупцией

Экс-главу антикоррупционного департамента на Урале задержали за взятку в 9 млн

Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Бывшего руководителя департамента противодействия коррупции Свердловской области Ильхама Ширалиева задержали по подозрению в получении взятки в размере девяти миллионов рублей. По версии следствия, деньги ему передал местный застройщик за помощь с государственными контрактами на социальное жильё. Об этом сообщает Ural Mash.

Экс-главу антикоррупционного департамента Свердловской области Ильхама Ширалиева задержали за взятку. Видео © Ural Mash

Как утверждает телеграм-канал, экс-чиновник содействовал строительной компании в получении заказов от регионального Фонда жилищного строительства. За четыре года застройщик заключил 190 сделок на общую сумму около миллиарда рублей.

Ширалиев ранее возглавлял ведомство, отвечавшее за профилактику коррупции и контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства в регионе. Этот пост он занимал с 2019 года, а в марте 2025-го покинул должность.

После увольнения бывший руководитель департамента переехал в Нижний Новгород. Там его и задержали правоохранители. По данным журналистов, возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что ещё в мае 2025 года издание 66.RU сообщало о проверке Ширалиева на причастность к взяточничеству. Тогда стало известно, что следователи выделили материалы в отношении экс-чиновника из другого уголовного дела, связанного с коррупцией в Свердловской области.

Ранее Life.ru рассказывал, как бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына приговорили к 14 годам колонии за коррупцию при заключении государственных контрактов. Суд установил, что чиновник получал деньги за покровительство коммерческой компании при выполнении заказов в сфере водоснабжения.

Больше новостей о задержаниях, коррупционных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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