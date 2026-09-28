Бывшему уральскому замминистра ЖКХ дали 14 лет колонии за откаты с «водных» контрактов

Бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына приговорили к 14 годам колонии строгого режима с учётом предыдущей судимости. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

По новому делу суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Кислицыну также назначили штраф в 16,82 млн рублей. Как установил суд, с декабря 2021 года по март 2024-го чиновник через посредника получал деньги от технического директора компании «Экохим-проект». За них он оказывал покровительство при заключении и исполнении контрактов в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего должностным лицам министерства, по данным суда, передали 4,4 млн рублей — 4,5% от выплат по контрактам. Из этой суммы лично Кислицын получил 2,7 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о другом приговоре бывшему замминистра: в марте его осудили на 11 лет колонии за взятку, связанную с поставками светотехнического оборудования. Новый окончательный срок назначен с учётом той судимости.