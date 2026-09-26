На Урале экс-главу ГАИ арестовали за взятку на 1,5 млн: при обыске нашли чемодан с деньгами

Бывшего руководителя городской Госавтоинспекции Каменска-Уральского Якова Барбицкого заключили под стражу по делу о получении взятки на сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в управлении СК по Свердловской области.

Барбицкий останется в СИЗО до 23 ноября. С 2016 года он возглавляет городское управление хозяйства, которое отвечает в том числе за содержание и ремонт улиц и дорог.

По версии следствия, чиновник получал деньги за помощь с заключением и исполнением муниципальных контрактов. Его задержали 24 сентября сотрудники ФСБ и Следственного комитета при силовой поддержке СОБР.

Как пишет Е1.RU, во время обыска Барбицкий выбросил телефон с балкона, однако оперативники нашли смартфон. По словам источника издания, в помещениях также обнаружили сумку и чемодан с деньгами.

По этому же делу арестован директор компании «Современные городские технологии» Валерий Гильманов. Ему вменяют дачу взятки; суд отправил предпринимателя под стражу до 22 ноября. В суде он признал факты передачи денег.

В свердловском управлении СК сообщили, что при обысках изъяли деньги и другие предметы, имеющие значение для дела. Следствие продолжает сбор доказательств и планирует ходатайствовать об аресте имущества фигурантов.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника вещевого управления Департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина осудили на 8 лет колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 6,7 млн рублей. Дело связано с получением взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023–2024 годах офицер получил от представителей коммерческой организации 6 млн рублей. Как установил суд, деньги предназначались за общее покровительство при выполнении госконтрактов.