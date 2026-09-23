Бастрыкин возбудил дела о взятках против двух бывших судей из Иркутской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела в отношении двух бывших судей Арбитражного суда Иркутской области. Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей.

Фигурантами стали Наталия Позднякова и Елена Рукавишникова. Первой вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 291.1 УК РФ, второй — получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.

В ноябре 2024 года учредитель компании «ИрМеКом» через четырёх посредников передал Рукавишниковой 3,5 миллиона рублей. Одним из посредников была Позднякова. Деньги якобы предназначались за удовлетворение иска компании к энергоснабжающей организации. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу.

Ранее Life.ru рассказывал, что Бастрыкин возбудил уголовные дела против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга. Их заподозрили в получении и посредничестве при передаче взятки во время рассмотрения коммерческого спора.