Быстрыкин поручил доложить о расследовании самоуправства в подмосковной деревне

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту самоуправства в подмосковной деревне Шаховская. Данную информацию передала пресс-служба ведомства.

Как сообщалось в одном из выпусков новостей на федеральном канале, въезд в населённый пункт перегорожен шлагбаумом, за который местные жители вынуждены платить. Установила конструкцию женщина, которая управляет посёлком через подконтрольное юридическое лицо. По словам селян, проезд не пускают даже автомобилям экстренных служб.

Следственный комитет Московской области уже завёл уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство). Бастрыкин поручил руководителю регионального главка лично доложить о ходе расследования и дать оценку фактам. Контроль за исполнением поручения оставлен за центральным аппаратом СК.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей запрос о согласии на возбуждение уголовного дела против калининградского арбитра Сергея Ефименко. Судью подозревают в получении взятки. По версии следствия, в 2024 году через посредников ему передали первый транш незаконного вознаграждения — миллион рублей за вынесение нужного вердикта. Общая сумма подкупа должна была составить два миллиона.