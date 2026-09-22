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Опубликовано 22 сентября, 09:12

Полковника Росгвардии с генеральским достатком лишили звания и отправили в колонию на 8 лет

Экс-начальник управления Росгвардии Бусыгин получил 8 лет за взятку в 6 млн

Обложка © Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания

Обложка © Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания

Бывшего начальника вещевого управления Департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Также суд назначил ему штраф в 6,7 млн рублей.

Как установили следствие и суд, в 2023 году были заключены многомиллионные контракты с АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь» на поставку предметов личной гигиены. Контролировать исполнение договоров должен был Бусыгин.

По данным Главного военного следственного управления СК РФ, в 2023–2024 годах офицер получил от представителей коммерческой организации 6 млн рублей. Деньги, как установил суд, предназначались за общее покровительство при выполнении госконтрактов. При этом предусмотренные договорами обязательства исполнены не были. Следствие оценило причинённый государству ущерб как многомиллионный.

Помимо срока и штрафа, Бусыгину запретили занимать определённые должности в течение четырёх лет. Его также лишили звания полковника, а полученные в качестве взятки 6 млн рублей суд постановил конфисковать.

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Ранее Life.ru писал о приговоре бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко, которого признали виновным в особо крупном мошенничестве при поставках вещевого имущества. В январе 2026 года суд назначил ему семь лет колонии общего режима и штраф в размере 880 тысяч рублей. По версии следствия, при подготовке госконтрактов цены на поставки для Росгвардии завышались, а ущерб превысил 250 млн рублей. Суд также лишил Милейко звания генерал-лейтенанта запаса и частично удовлетворил иск Росгвардии о возмещении ущерба.

Больше новостей о резонансных расследованиях и официальных комментариях силовиков — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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