Экс-первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов получил 11 лет колонии за взятку

Сургутский городской суд приговорил бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей. Экс-чиновника признали виновным в получении особо крупной взятки и превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, сообщает URA.ru.

Согласно обвинению, за покровительство нижневартовской управляющей компании «Диалог» бывший чиновник получил не менее 7,5 миллиона рублей. Он давал незаконные указания тогдашнему главе Нижневартовска, добиваясь перевода многоквартирных домов из муниципальной «УК № 2» в частную организацию.

Потеряв часть жилого фонда, муниципальная компания впоследствии обанкротилась. Шипилов вину отрицал и просил оправдания. Он утверждал, что бывший мэр Сургута Андрей Филатов оговорил его ради смягчения собственного наказания. Сам он проходит обвиняемым по отдельному делу о коммерческом подкупе.