Девять лет колонии оказалось не концом: У экс-вице-губернатора Кубани хотят забрать имущество

Прокуратура Краснодарского края потребовала обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора региона Александра Нестеренко, осуждённого на девять лет колонии. Соответствующий иск подан в Прикубанский районный суд Краснодара, следует из материалов судебного делопроизводства.

Ответчиками по гражданскому делу выступают сам экс-чиновник и его супруга Галина. Надзорное ведомство добивается изъятия имущества в рамках антикоррупционного законодательства, предусматривающего контроль за соответствием расходов должностных лиц их доходам.

В качестве соистца к разбирательству привлечено межрегиональное территориальное управление Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Администрация Кубани участвует в процессе в статусе третьего лица.

Основанием для обращения в суд стали положения федерального закона № 230-ФЗ, регулирующего проверку законности происхождения средств, потраченных на приобретение имущества. Какие именно активы прокуратура намерена обратить в государственную собственность, в представленных материалах не уточняется.

В августе 2026 года суд признал Нестеренко виновным в превышении должностных полномочий. Бывшему заместителю губернатора назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ранее Life.ru сообщал, что бывший вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко не признал вину по делу о превышении должностных полномочий.