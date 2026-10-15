Девять лет колонии оказалось не концом: У экс-вице-губернатора Кубани хотят забрать имущество
Имущество экс-вице-губернатора Кубани Нестеренко хотят передать государству
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Прокуратура Краснодарского края потребовала обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора региона Александра Нестеренко, осуждённого на девять лет колонии. Соответствующий иск подан в Прикубанский районный суд Краснодара, следует из материалов судебного делопроизводства.
Ответчиками по гражданскому делу выступают сам экс-чиновник и его супруга Галина. Надзорное ведомство добивается изъятия имущества в рамках антикоррупционного законодательства, предусматривающего контроль за соответствием расходов должностных лиц их доходам.
В качестве соистца к разбирательству привлечено межрегиональное территориальное управление Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Администрация Кубани участвует в процессе в статусе третьего лица.
Основанием для обращения в суд стали положения федерального закона № 230-ФЗ, регулирующего проверку законности происхождения средств, потраченных на приобретение имущества. Какие именно активы прокуратура намерена обратить в государственную собственность, в представленных материалах не уточняется.
В августе 2026 года суд признал Нестеренко виновным в превышении должностных полномочий. Бывшему заместителю губернатора назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ранее Life.ru сообщал, что бывший вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко не признал вину по делу о превышении должностных полномочий.
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