У экс-главы Пенсионного фонда на Ставрополье изъяли активы на 158 млн рублей

Суд в Ставропольском крае обратил в доход государства имущество и активы бывшего руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России на сумму свыше 158 миллионов рублей. Основанием стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре региона.

Проверка показала, что чиновник, возглавлявший краевое отделение ПФР с 1997 по 2019 год, совмещал государственную службу с участием в коммерческой деятельности. При этом полученные доходы он скрывал от контролирующих органов.

Кроме того, бывший руководитель помогал супруге заниматься бизнесом и приобретал дорогостоящую недвижимость. Объекты оформлялись как на самого чиновника, так и на его близких родственников.

После выявления нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием конфисковать имущество, законность приобретения которого не была подтверждена. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства.

В результате государству присудили недвижимость и другие активы общей стоимостью более 158 миллионов рублей. Прокуратура Ставропольского края контролирует исполнение судебного решения.

Ранее Life.ru сообщал о требовании Генпрокуратуры изъять активы семьи бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. В перечень спорного имущества вошли квартира в Новосибирске стоимостью 13,85 миллиона рублей, машино-место почти за 2,5 миллиона и автомобиль BMW X7. Надзорное ведомство считает, что активы были приобретены в результате коррупционного поведения.