У экс-чиновника из Белгородской области изъяли квартиру в Подмосковье

Квартиру стоимостью более восьми миллионов рублей конфисковали у бывшего заместителя начальника отдела Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области. Недвижимость находится в подмосковном Красногорске, а законность средств, потраченных на её покупку, подтвердить не удалось. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Нарушения обнаружили во время антикоррупционной проверки. Надзорное ведомство изучило соблюдение бывшим госслужащим установленных законом ограничений и запретов, после чего возникли вопросы к происхождению денег на приобретение жилья.

«При этом законность полученных доходов не подтверждена. Прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства», — рассказали в пресс-службе.

По итогам разбирательства суд постановил передать квартиру в собственность государства. Иск прокуратуры был удовлетворён в полном объёме.

Ранее Life.ru сообщал о требовании Генпрокуратуры изъять активы семьи бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. В перечень спорного имущества вошли квартира в Новосибирске стоимостью 13,85 миллиона рублей, машино-место почти за 2,5 миллиона и автомобиль BMW X7. Надзорное ведомство считает, что активы были приобретены в результате коррупционного поведения.