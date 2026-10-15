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Регион
Опубликовано 15 октября, 13:54

У экс-чиновника из Белгородской области изъяли квартиру в Подмосковье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Квартиру стоимостью более восьми миллионов рублей конфисковали у бывшего заместителя начальника отдела Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области. Недвижимость находится в подмосковном Красногорске, а законность средств, потраченных на её покупку, подтвердить не удалось. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Нарушения обнаружили во время антикоррупционной проверки. Надзорное ведомство изучило соблюдение бывшим госслужащим установленных законом ограничений и запретов, после чего возникли вопросы к происхождению денег на приобретение жилья.

«При этом законность полученных доходов не подтверждена. Прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства», — рассказали в пресс-службе.

По итогам разбирательства суд постановил передать квартиру в собственность государства. Иск прокуратуры был удовлетворён в полном объёме.

С осуждённого экс-полицейского хотят взыскать 90 млн рублей в доход государства
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Ранее Life.ru сообщал о требовании Генпрокуратуры изъять активы семьи бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. В перечень спорного имущества вошли квартира в Новосибирске стоимостью 13,85 миллиона рублей, машино-место почти за 2,5 миллиона и автомобиль BMW X7. Надзорное ведомство считает, что активы были приобретены в результате коррупционного поведения.

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Наталья Демьянова
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